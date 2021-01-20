وزير التعليم: لم يتم الاستقرار على طريقة امتحانات الشهادة الإعدادية

علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتم تداوله عن اتجاه وزارة التعليم، لعقد امتحان الشهادة الإعدادية على مناهج الترم الثاني فقط بالدرجة كاملة.وأكد الوزير، في تصريحات خاصة، أن كل ما يتم تداوله عن طريقة عقد الامتحانات غير صحيح.وشدد الوزير، على أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على طريقة عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي.كان قد وافق مجلس الوزراء على قرار تأجيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، لبعد إجازة منتصف العام الدراسي يوم 20 فبراير، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا بالبلاد.