قوافل صندوق «تحيا مصر» تصل محافظة شمال سيناء

وصلت صباح اليوم، الأربعاء، قوافل صندوق تحيا مصر لمحافظة شمال سيناء، استعدادا لتنظيم عدد من أنشطة الصندوق في مجال الرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية لأهالي بئر العبد، نخل، الحسنة، العريش، الشيخ زويد، ورفح، تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن القوافل ستوفر الخدمة الطبية في تخصصات (العيون - أطفال - باطنة - نساء وتوليد) وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، على مدار يومين، مضيفا أنه من المزمع أيضا تنظيم احتفالية ظهر اليوم، ضمن فعاليات مبادرة دكان الفرحة، وذلك لتسليم 50 فتاة أولى بالرعاية تجهيزات الزواج، وستحصل كل فتاة على ثلاجة – غسالة – بوتاجاز- سخان- خلاط-مروحة – مكواة – مرتبة اسفنجية - طقم أدوات طهي- شنطة مستحضرات عناية شخصية- شنطة مستحضرات تجميل، وذلك بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء، والقوات المسلحة، والشرطة المدنية، ووزارة التضامن الاجتماعي، كما تشارك جمعية البر والتقوى في القوافل وتوصيل محتوياتها للفئات المستحقة.وأشار عبد الفتاح إلى أن اختيار الفتيات يتم طبقا لمعايير وزارة التضامن الاجتماعي وهي: أن تكون الفتاة مصرية الجنسية، ألا يقل عمرها عن 18 عام، أن يكون لديها عقد قران موثق (بتاريخ لا يتجاوز 6 أشهر)، نصيب دخل الفرد في الأسرة لا يزيد على 350 جنيه في الشهر، ألا تكون قد سبق لها الزواج، مراعاة وضع أولوية للفتيات اليتيمات وذوات القدرات الخاصة.ويتم البحث والتقصي من خلال الجمعيات القاعدية بالقري والنجوع لرصد الفتيات المستحقات واللاتي لديهم عثرة في إنهاء إجراءات الزواج لعدم توافر التجهيزات، كما يتم تطبيق معايير التقييم لتصنيف وترتيب الحالات طبقا لشدة ودرجة الاحتياج.في ذات السياق أوضح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن قوافل الصندوق ستقوم أيضا بتوزيع 10 آلاف قطعة ملابس جديدة على 1000 أسرة مستحقة، بالإضافة إلى 50 دراجة على الأطفال الأيتام، فضلا عن مجموعة من أدوات النظافة والعناية الشخصية لـ 2000 أسرة أولى بالرعاية في مختلف مراكز محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى توفير 2000 لحاف و1000 بطانية على الأسر المستحقة لحمايتهم من قسوة الشتاء.وأكد المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر أن محافظة شمال سيناء تلقى اهتمام بالغا من الصندوق في مختلف مجالات التنمية العمرانية والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية لأهالي المحافظة، مشيرا إلى أن الصندوق خصص الحساب رقم 037037 – تنمية سيناء، لتلقى المساهمات في مشروعات التنمية بالمحافظة.وأضاف أن الصندوق موّل مشروعات بقيمة 167 مليون جنيه حتى الآن، ومنها مشروع رفع كفاءة 10 مدارس (تعليم عام- ومعهد أزهري) بمدن العريش، ورفح، والشيخ زويد، كما ساهم الصندوق في رفع كفاءة وتطوير مستشفى العريش المركزي، وتوريد أجهزة رنين مغناطيسي وقسطرة قلب، كما تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكات الكهرباء، وتأهيل 37 بئر مياه بالشيخ زويد ورفح.يذكر أن الصندوق أطلق حملة نتشارك من أجل الإنسانية نوفمبر الماضي لتكثيف أنشطته الخدمية والتنموية خلال المرحلة القادمة، لتشجيع كل أطراف العمل المجتمعي على التنافس وبذل المزيد من الجهد لتحقيق أرقاما قياسية في العمل الخيري ومساعدة المحتاجين في مختلف دول العالم.يأتي ذلك بعد نجاحه في تسجيل 3 ألقاب بموسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد تنظيمه لأكبر قافلة إنسانية تم توجيهها لنحو مليون أسرة وفرت لهم الغذاء والكساء والأغطية.