469 إصابة جديدة بكورونا في جورجيا

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا اليوم الأربعاء تسجيل 469 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 249 ألفا و934 حالة على مستوى البلاد.وأفادت صحيفة "جورجيا توداي" على موقعها الإلكتروني بأن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" بلغ 236 ألفا و922 حالة بعد تسجيل 1792 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.كما أشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 2987 حالة عقب تسجيل 14 وفاة جديدة منذ أمس، بينما بلغت حصيلة الحالات النشطة 9 آلاف و999 حالة.