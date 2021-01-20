إغلاق ميناء البرلس بكفر الشيخ لليوم السابع على التوالي

أغلقت إدارة ميناء الصيد ببرج البرلس، حركة دخول وخروج مراكب الصيد الآلية إلى البحر المتوسط لليوم السابع على التوالي؛ نظرا لاستمرار ارتفاع أمواج البحر وسرعة الرياح.وذكرت إدارة الميناء في بيان اليوم الأربعاء بأنه من المتوقع مساء اليوم انخفاض سرعة الرياح والتصريح للمراكب بالنزول إلى البحر صباح غد.