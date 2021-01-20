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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 22 سفينة للحاويات والبضائع العامة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:51 ص
ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط 22 سفينة، خلال الـ24 ساعة الماضية. وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29 ألفًا، و287 طنًا تشمل: 710 أطنان من الأسمنت، و2966 طن يوريا، و6267 طن ملح، و12594 طن فوسفات، و6750 طن داى أمونيوم، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 18200 طن ذرة.

وذكر بيان صادر من الهيئة، أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 372 حاوية مكافئة تشمل: خضروات ( بازلاء وفاصوليا وبطاطس، وطماطم وبطاطا وباذنجان وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (ليمون وشطة وبصل وكركدية) وفواكه (برتقال وبلح ورمان وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وروسيا وإسبانيا وأمريكا وباكستان وسنغافورة وسريلانكا وأندونيسيا وسلوفينيا وإيطاليا وألمانيا ومالطا وماليزيا.. بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 1182 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1328 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 87114 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 97291 طنًا، كما غادر قطار من 25 عربة بعد تفريغ 25 حاوية مكافئة قادمة من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4927 شاحنة.

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