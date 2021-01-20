صحيفة إماراتية: الفقر والغلاء والفساد والبطالة ازدادت سوءًا في تونس

ذكرت صحيفة (الخليج) الإماراتية أنه لا شيء يذكر تغير في تونس خلال السنوات العشر الماضية سوى قيام أحزاب وانتخابات برلمانية ورئاسية تتحكم فيها الصراعات على الحكم وسوء استخدام الحريات والسعي للهيمنة والتحكم في تلابيب السلطة.وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، تحت عنوان "ماذا بقي من ثورة الياسمين؟" أن قضايا الفقر والغلاء والفساد والبطالة والديون وتدني مستوى المعيشة ازدادت سوءًا في تونس، خصوصًا أن كل الحكومات التي وصلت إلى السلطة منذ ذلك الوقت كانت نتيجة تسويات ومحاصصة حزبية فشلت في تحقيق الحد الأدنى من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية.واختتمت الصحيفة بالقول، "إن عملية الانتقال بعد انتفاضة 17 ديسمبر 2010 لم تكن عملية طبيعية، ذلك لأن الشعارات التي رفعت آنذاك كانت تفتقر إلى آلية دفع منظمة، من خلال برنامج وطني تقوده قوى التغيير الحقيقية، وهذه لم تكن متوفرة آنذاك".