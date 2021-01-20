محافظ الغربية يفتتح 3 مدارس بمركز سمنود بتكلفة 25 مليون جنيه

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، عددًا من المنشآت التعليمية بمركز سمنود، وذلك بحضور الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الأستاذ مصطفى شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية، وأحمد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمد متولي رئيس مركز ومدينة سمنود.افتتح محافظ الغربية مدرسة جمال الدين الأفغاني الابتدائية ومدرسة باحثة البادية الابتدائية بمجمع ٢٥ يناير التعليمي بمدينة سمنود.وأوضح المهندس مصطفى شعبان أن مدرسة جمال الدين الأفغاني الابتدائية مقامة على مساحة ٣٨٨ متر مربع وتحتوي على عدد (٢٠) فصل وعدد (٢) حجرة مجالات، عدد (١) حجرة مشاهدة، عدد (١) مكتبة وعدد (١) حجرة تطوير تكنولوجي.كما أوضح أن مدرسة باحثة البادية الابتدائية والمقامة على مساحة ٦٣٣ مترًا مربعًا، تحتوي على عدد (٤١) فصل منها عدد (١٦) فصل لرياض الأطفال، عدد (٢) حجرة كمبيوتر، عدد (٢) حجرة مجالات وعدد (١) حجرة مشاهدة، وأشاد المحافظ بمدى جودة الأدوات المتواجدة داخل المجمع.