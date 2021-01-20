سنغافورة: ارتفاع إصابات كورونا إلى 59 ألفًا و179 حالة

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 59 ألفا و179 حالة بعد تسجيل 40 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (توداي أونلاين) السنغافورية، اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة تضمنت 36 حالة وافدة من الخارج تم اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم البلاد، وأربع حالات من المجتمع المدني.وأشارت إلى أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة؛ ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 29 وفاة، بينما تعافى 58 ألفا و894 حالة.