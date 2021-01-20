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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استنفار أمنى فى العاصمة الأمريكية قبيل حفل تنصيب بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:53 ص
بايدن
بايدن
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تعيش العاصمة الأمريكية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حالة استنفار أمنى وتشديد في الإجراءات الاحترازية؛ مع اقتراب ساعة استلام رئيس البلاد المنتخب رسميًا جو بايدن مهام منصبه ليكون رئيسًا فعليًا للولايات المتحدة.

وأعلنت المباحث الفيدرالية الأمريكية «إف بي آي» اعتقال 110 أمريكيين على خلفية تحقيقات تجرى في واقعة اقتحام الكابيتول، والدعوة لأعمال عنف، كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي حالة استنفار شامل في صفوف أفراد الشرطة، التي تلقت أوامر في الساعات الأولى من صباح اليوم باستدعاء أعداد إضافية من ولايات فيلاديلفيا ولاس فيجاس ولوس أنجلوس وهيوستن؛ لدعم قوات الشرطة والحرس الوطنى، التي تم الدفع بها إلى العاصمة واشنطن لتأمين مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد.

وقالت مصادر في وزارة الأمن الداخلى الأمريكية «دى إتش إس إن» 130 طائرة مراقبة أمنية تشارك في تأمين أجواء العاصمة الأمريكية واشنطن قبل وأثناء وبعد الانتهاء من مراسم تسليم السلطة إلى الرئيس الأمريكي الجديد.

كما نقل سلاح الجو الأمريكي سبعة آلاف من رجال الشرطة من الولايات المختلفة إلى واشنطن خلال اليومين الماضيين، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم؛ لتعزيز تواجد قوات الشرطة المدنية فى محيط مبنى الكابيتول والشوارع المؤدية إليه وسائر أرجاء العاصمة الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن 25 ألفًا من قوات الحرس الوطني الأمريكي كانوا قد تم نشرهم فى العاصمة واشنطن منذ السادس من يناير الجاري عندما اقتحم أنصار ترامب مقر الكونجرس الأمريكى الكابيتول، وعجزت قوات الشرطة وقوة أمن الكونجرس في إيقاف اقتحامهم.

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