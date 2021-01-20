إزالة حالتي تعد على الأراضى أملاك الدولة والزراعية بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات وكوم حماده عن إزالة 2 حالة تعدى على مساحة 309 م2 عبارة عن إزالة حالة تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 169 م2 بقرية كوم زمران بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية، كما تم إزالة حالة تعد فى المهد على أرض زراعية بمساحة 140 م2 عبارة عن سور من ضلعين بالطوب الأبيض بحوض الخفج الغربى بكوم حمادة.