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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

وزير البترول يطالب بالإسراع في توصيل الغاز للمنازل بالصعيد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:52 ص
طارق الملا
طارق الملا
سيد ابراهيم
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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية الإسراع وتنفيذ مشروعات الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمحافظات الصعيد لتعظيم الاستفادة من الغاز الطبيعى ودعم الخطط القومية لتنمية صعيد مصر، تيسيرًا على المواطنين وتلبية لاحتياجات عملاء النشاط الصناعى والتجارى، إلى جانب المتابعة المستمرة والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتنفيذ خطط الدولة فى التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات وإنشاء محطات تموين جديدة فى مختلف محافظات الوجه القبلى.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول بحضور اللواء أشرف عبد البارى محافظ أسوان، واللواء أشرف الحجاوى محافظ قنا واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2021 2022.

وأشار "الملا" إلى بدء التشغيل التجريبى لمجمع إنتاج البنزين عالي الاوكتان، وجار تنفيذ مشروع إنتاج السولار بأسيوط مما يساهم إيجابيًا فى استدامة توفير احتياجات محافظات الصعيد من المنتجات البترولية.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وهشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية، والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالوزارة والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول والدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى.

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