ضبط «ديلر» يروج الحشيش في عين شمس

أكدت معلومات وتحريات المقدم أحمد طارق العسكري، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل، مقيم بدائرة القسم، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من المنطقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه المؤثم.وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول)، وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.