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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات بين أنجولا والهند للتعاون في قطاعي الصناعة والتجارة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:36 ص
التجارة في انجولا
التجارة في انجولا
ا ش ا
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بحث وزير التجارة والصناعة الأنجولي، فيكتور فيرنانديز مع السفيرة الهندية لدى بلاده براتيبها باركر، اتفاقيات الشراكة بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية.

واستعرض المسئولان خلال اجتماع اليوم الأربعاء، البروتوكولات التي تم توقيعها في مجالات الزراعة والبترول والماس وتكنولوجيا المعلومات والصحة والصناعات الغذائية والأمن الغذائي.

وقال وزير التجارة والصناعة الأنجولي إن أنجولا قامت بتحسين بيئة العمل، خاصة في قطاعات التصنيع والغذاء والصحة والتكنولوجيا.

ومن جانبها، أعربت السفيرة الهندية عن ارتياحها لمستوى العلاقات بين البلدين في قطاعي الصناعة والتجارة، مشيرة إلى أن قيمة الصادرات التجارية بين البلدين وصلت إلى 3 مليارات دولار، بينما بلغت قيمة الواردات 4.3 مليون دولار خلال الفترة ما بين عامي 2017 و2019، مع التركيز على شحنات البترول الأنجولية إلى الهند.

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