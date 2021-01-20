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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 55 ألف طن قمامة من مراكز ومدن المنوفية في 20 يوما

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:35 ص
رفع قمامة
رفع قمامة
ولاء القاضى
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أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن العمل جاري على قدم وساق لرفع كافة التراكمات بمقلب تلا العمومي للانتهاء من الأعمال نهاية الأسبوع الجاري بتكلفة تقدر بما يزيد (30) مليون جنيه.

وأشار إلى أنه عقب الانتهاء سيتم البدء برفع كافة التراكمات بمقالب مركز الشهداء وعدد 3 مقالب أخرى بمركز بركة السبع (طوخ طنبشا – كفر هلال – بركة السبع العمومي) وفق خطة متكاملة لإعادة تطوير وتأهيل المقالب في إطار التعاون الدائم والتنسيق بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية.

فيما أضاف محافظ المنوفية بأنه تم رفع ما يقرب من 55 ألف طن تراكمات قمامة بدايةً من شهر يناير الجارى بكافة مراكز المحافظة، مشددًا على رؤساء مراكز المدن والأحياء باستمرار شن حملات النظافة وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لرفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية أولا بأول وذلك بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه سبق وقد أعلن محافظ المنوفية عن الانتهاء من أعمال رفع كافة تراكمات القمامة بمقلب قويسنا العمومي بتكلفة إجمالية (25) مليون جنيه، في إطار خطة المحافظة للقضاء على المقالب العشوائية والارتقاء بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، محققا حلم أهالي مدينة قويسنا والذي عانت منه لسنوات طويلة لما يسببه من تلوث وأضرار بيئية.

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