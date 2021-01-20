محافظ المنوفية: سيارات شفط مياه ورش أشجار جديدة بـ2.6 مليون جنيه

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن استلام سيارتي شفط مياه أمطار بتكلفة 2 مليون و660 ألف جنيه، تستخدم أيضًا في رش الأشجار والأرصفة بسعة إجمالية 10 متر مكعب، وذلك لدعم منظومة النظافة وقطاع تحسين البيئة بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتي ستساهم بشكل كبير فى الارتقاء بالمظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.جاء ذلك خلال تفقده المعدات الجديدة من أمام مقر ديوان عام المحافظة، بحضور نائبه محمد موسى، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، في إطار الجهود المستمرة التي يقوم بها محافظ المنوفية لتطوير وتحسين خدمات النظافة بالشوارع والميادين العامة بأرجاء المحافظة لإضفاء مظهرًا حضاريًا وجماليًا وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية سبق وقد دعم منظومة النظافة بـ3 عربات حمولة 30 طن و3 عربات حمولة 50 طن، وكذا 3 لوادر، و3 عربات مكنسية لدعم منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة، في إطار حرصه واهتمامه على توفير بيئة أمنة ونظيفة للمواطن المنوفي.