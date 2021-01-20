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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طفلة «التعرية» تتعرض لنزلة شعبية حادة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:33 ص
طفلة التعرية
طفلة التعرية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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أوضحت أمال بسيوني، 19 عاما، والدة الطفلة "سيدة" والتي تداول مقطع فيديو يظهر زوجها يقوم بتجريدها من ملابسها، وإلقائها في الشارع، أن قوات الأمن ألقت القبض على زوجها بعد تداول فيديو تعذيبه لطفلته وتعريتها وسط الشارع، ومحاولته حرقها.

وعن سبب الواقعة قالت أمال، إن والدها رفض تسجيل ابنته منذ والدتها، فطالبته بضرورة الاعتراف بها فقام بخلع ملابس ابنته وسط صرخات وبكاء الجيران، الذين رفعوا كاميرات هواتفهم يلتقطون ذلك المشهد.

وأضافت أن نجلتها تعرضت لنزلة شعبية حادة وارتفاع فى درجة الحرارة نتيجة تعرضها للسقيع دون ملابس، مؤكدة أن زوجها اعتاد القيام بأفعال غريبة، لذلك حاولت أكثر من مرة الانفصال عنه لسوء طبعه.

يذكر أن عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" قد تداولوا فيديو صادم لأب يجرد رضيعة من ملابسها ويلقي بها في الشارع وسط محاولات من المارة عن إثناءه عن فعلته.

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