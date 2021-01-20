وفاة دكتور بكلية الزراعة جامعة المنوفية بكورونا

اتشحت جامعة المنوفية بالسواد حزنا على الدكتور محمود كشك الاستاذ المساعد بكلية الزراعة، الذي توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ويذكر أنه قد أصيب أواخر الشهر الماضي وتم احتجازه بمستشفى العزل على إثر ذلك للخضوع لبروتوكول وزارة الصحة المصرية.وصرحت مصادر طبية للدستور، أن الدكتور محمود كشك، مكث في مستشفى عزل الباجور ٢٥ يوما، وتوفي عن عمر يناهز 40 عاما، وتوفى خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، داخل مستشفى العزل الطبي، بمستشفى الباجور العام، عقب صراع مع فيروس كورونا وحاول الأطباء خلالها تقديم العلاج وإنقاذ حياته ولكن فشلت تلك المحاولات وتدهورت حالته الصحية إلى أن توفاه الله.وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بين زملاء الأستاذ الجامعي الشاب وطلابه، عقب الإعلان عن وفاته، كما نعاه العديد من زملائه، الذين أكدوا حسن خلقه وطيبة سريرته، مقدمين التعازي لأسرته ومحبيه، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.