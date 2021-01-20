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القبلة

بعد هجومه على الإسلام.. الاتحاد الصوفي العالمي يرد على رئيس أساقفة أثينا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:31 ص
رئيس أساقفة أثينا
رئيس أساقفة أثينا
كتب: عمرو رشدي
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رد الاتحاد الصوفي العالمي بإندونيسيا، على تصريحات رئيس أساقفة أثينا ورئيس عموم الكنائس الأرثوذكسية اليونانية اييرونيموس الثاني، والتي وصف فيها الإسلام بأنه ليس دينًا وإنما حزب سياسي وأتباعه أهل حرب وتوسُّع ونفوذ.

وقال الاتحاد على لسان الدكتور محمد الإدريسي الشحومي مسئول الإتحاد في قارة إفريقيا ونائب الرئيس: "نعم الإسلام شريعة مرتبطة بالواقع المعاش، أحكامها الربانية جاءت لفرض منظومة أخلاق اساسها العدل المطلق لتحقيق المصالح المرسلة للناس، (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) (ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى)، وقد حدد أهل الاستنباط من النص المقدس هذه المصالح في كليات خمس وهي حفظ الدين بمعنى حرية الاعتقاد فلا دين لمكره ولا إكراه في الدين، وحفظ النفس التي لا يجوز إزهاقها مطلقا إلا بالحق.. وحفظ العقل وقد حرم الإسلام كل أنواع المذهبات والمؤثرات عليه حتى التخذير اللفظي أو زرع عقائد فاسدة في ضمير المتلقي، وحفظ المال الذي تحققت ملكيته بالطرق المشروعة وحفظ النسل فحرم أي علاقة خارج إطار الزوجية، وهذه القواعد تطبق على الجميع دون اعتبار لعقيدة أو جنس أو لون.

وأضاف: "تصريحات رئيس اساقفة اثينا هي انعكاس لحرب سياسية بين تركيا الأردوغانية واليونان المتعصبة أرذوكسيا، فلا أردوغان وحزبه الإخواني يمثلون الإسلام ويجسدون قيمه ولا الكنيسة اليونانية تجسد تعاليم المسيح عليه السلام جميعها هرطقات نفعية براجماتية تستغل الدين لتحقيق منافع سياسية ظرفية على حساب القيم ومصالح الناس المرسلة دون اعتبار لانهم جميعا اخوة في الدين أو أخوة في الخلق فالجميع لادم وآدم من تراب.. وكلهم عيال الله فلا عائل غيره ولا خالق سواه.

وأردف: الإسلام يا رئيس الاساقفة ليس ما يراه وما يفعله أردوغان ونظامه الإخواني ولا ما تمارسه الوهابية ومخرجاتها من جاهلية جاء الإسلام لاقتلاعها من جذورها، وهو كذلك ليس كما تراه أنت بعينك الحاقدة المنحرفة على تعاليم المسيح أحد أهم رسل الإسلام وهو من الخمسة أولو العزم، ولا ما تحدده كهنوتية مبتدعة حرفت سماحة إسلام سيدنا عيسى المسيح كلمة الله ورسوله، من ذلك لا يكون لكلامك اعتبارا إلا من منطلقه السياسي، الذي جانبته الحقيقة كما جانبت خصمه فالإسلام أسمى وأعلى منكما معا".

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