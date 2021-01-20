نكشف هوية المتهم بمحاولة إشعال النيران في ابنته

كشفت مصدر أمني، أن المتهم الذى حاول إشعال النيران في ابنته بعد أن جردها من ملابسها هو رمضان حسني، من مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، أن قوات الأمن تمكنت من ضبطه بعد أن رصدت فيديو وعدة صور أخرى يظهر فيها المتهم وهو يعرض حياه الطفلة للخطر.وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمن لم تتلق أي بلاغات متعلقة بتلك الواقع، من أسرة الطفلة وأن ضباط الداخلية تحركوا تلقائيا.