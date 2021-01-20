لقاء الخميسي تنضم لـ«طوق نجاة» وتستعد لحفل غنائي بالساقية

انضمت الفنانة لقاء الخميسي لأسرة مسلسل "طوق نجاة" للنجمة نيللي كريم، وبدأت امس البروفات الخاصة بالشخصية التي تقدمها بالعمل استعدادا لبدء التصوير نهاية الشهر الجاري.وكان المخرج أحمد خالد قد استقر بشكل كبير على الفنانين المشاركين في المسلسل وانتهى من معاينة بعض أماكن التصوير.على جانب اخر تستعد لقاء الخميسي لإحياء حفل غنائي بقاعة النهر في ساقية الصاوي يوم 11 فبراير المقبل، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الحب والحفل من المقرر إقامته في تمام الساعة السابعة والنصف وطرحت الجهة المنظمة للحفل تذاكر الحفل للجمهور بسعر 95 جنيها.يُذكر أن لقاء الخميسي شاركت في موسم رمضان 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب ومن إخراج وائل إحسان.