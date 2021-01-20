طارق شوقى يوزع فلاشات على النواب لإطلاعهم على نظام التعليم الجديد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الفلاشة التي تم توزيعها على النواب تتضمن 35 فيديو لشرح نظام التعليم الجديد و24 كتابا جديدا والمنهج، وكذلك ما قامت به الوزارة من أعمال ومجهودات وغيرها من الأمور الأخرى.ومن جانبه نبه رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، على كل أعضاء المجلس بعدم الجلوس على المقاعد بنية اللون والمخصصة لأعضاء الحكومة من الوزراء وممثليهم.