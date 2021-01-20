ضبط عاطل يروج الحشيش في الإسكندرية

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، نشاط أحد العناصر الإجرامية تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش، ومحاولة تصنيع وتدوير وخلط ذلك المخدر لمضاعفة كمياته مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتبين أنه عاطل، له معلومات جنائية، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وعُثر بحوزته على (4 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – هاتف محمول )، وباستكمال تفتيش المحل ملكه الكائن بدائرة القسم، تم ضبط (كمية لمسحوق مخدر الحشيش – كمية لمعجون مخدر الحشيش – عدد من الأدوات والأجزاء المستخدمة في عملية التصنيع والتدوير - ميزان رقمي – سلاح أبيض "سكين").وبمواجهته أقر بحيازته لمخدر الحشيش بقصد الإتجار والعدد والأدوات لإعادة تدويره وتصنيعه، والمبلغ المالي من متحصلات الإتجار، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.