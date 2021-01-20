ضبط مرتكبي واقعة فيديو الطفل مدخن الشيشة بسوهاج

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والذي تضمن قيام أحد الأطفال بتدخين" الشيشة" بنطاق محافظة سوهاج.بالفحص تبين قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز سوهاج، بتصوير الطفل المشار إليه، مقيم بذات الناحية بناء على رغبة والد الطفل، ونشره على موقع التواصل الاجتماعي.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل الدعابة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.