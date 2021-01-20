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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع التونسي: رصد عناصر إرهابية في الاحتجاجات الأخيرة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:28 ص
إبراهيم البرتاجي
إبراهيم البرتاجي
أمينة ذكى
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قال وزير الدفاع التونسي، إبراهيم البرتاجي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة حوار برلمانية حول الوضع العام بالبلاد، إنه توفرت معلومات عن عمل عناصر إرهابية لاستغلال التحركات الليلية التي وصفها بـ«عمليات الشغب والنهب'»؛ للقيام بعمليات إرهابية لضرب الأمن واستقرار البلاد.

وأضاف «البرتاجي»، أنه تم مؤخرا ضبط بعض العناصر التكفيرية وحجز أسلحة بيضاء وقوارير مولوتوف، كما كشف عن وقوع إصابات في صفوف رجال الأمن ولا إصابات في صفوف المحتجين، لافتًا إلى أن تدخل القوات الأمنية جاء لحماية المواطنين والممتلكات العامة، وشدد على أن التظاهرات تعود إلى انسداد الأفق وارتفاع نسبة البطالة في البلاد.

يأتي هذا فيما أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، أن حق الاحتجاج والتعبير مكفول بالدستور، ومكسب جاءت به ثورة الحرية والكرامة وعقود من النضال وتضحيات الشباب في 2011.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال المشيشي، في كلمة على خلفية التحركات الاحتجاجية وأعمال الشغب الليلية المسجلة خلال الأيام الأخيرة في عديد مناطق البلاد، إن الغضب مشروع، والاحتجاج شرعي وأن الفوضى مرفوضة وستتم مواجهتها بقوة القانون وبوحدة الدولة.


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