«شوقي» يشكر أبناء المنظومة التعليمية على مجهوداتهم في مكافحة كورونا

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انه يشكر كل ابناء المنظومة التعليمية لما قدموه في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.وأشار وزير التربية والتعليم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن الوزارة قامت بمجهودات كبيرة جدا خلال الفترة الماضية وقمنا بتوزيع "فلاشة" على كل الأعضاء تتضمن ما قامت به الوزارة خلال الفترة الماضية من إنجازات.