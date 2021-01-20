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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

أشرف ذكي للبرلمان: «عبدالستار» لا يقدر دور الفن في مواجهة التطرف

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:26 ص
أشرف زكي
أشرف زكي
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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عرض مجلس النواب رسالة من نقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي، انتقد فيها ما بدر من عضو المجلس رياض عبدالستار، بوصفه "الفنانين بأنهم يسعون في الارض فسادا، في الوقت الذي يتساقط فيه شهداء من الأطباء في مواجهة كورونا".

وقال ذكي، في رسالته، في الوقت الذي تحتفي فيه مصر بمجلس النواب بدورته الجديدة، يخرج النائب رياض عبد الستار ويقول نصا "مش معقول يسقط شهداء ونترك فنانين يسعون في الأرض فسادا"، مضيفا أن "النائب لا يقدر دور الفنون في تاريخ الأمم وفي عهد الفراعنة، إذ كان أوزوريس يغزو العالم بفنون مصر، والمسرح ومدرسة الفنون ومنبع القيم التي قامت عليه الحضارة الإغريقية، فضلا عن دور الفنون في المقاومة ورفع الروح المعنوية".

وتابع: "لم يتابع النائب ما قام به الفنانين في تجسيد قصص بئر العبد، وغيرها من المواقف ودور الفنون في دعم الدولة وفق رؤية مصر 2030".

وأضاف: "ما حدث إهانة للفن المصري والفنانين عبر التاريخ، ويمثل طمسا للدور الوطني الذي قام به رواد الإبداع، ونتمنى بحث ما ورد واتخاذ ما يلزم".

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