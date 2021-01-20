وزير التعليم يصل إلى البرلمان

وصل منذ قليل إلى مقر مجلس النواب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.وتوجه الوزير إلى قاعة المجلس وعندما وجد أن القاعة لم تكتمل توجه إلى مقر مكتب وزير الشئون البرلمانية والقانونية لحين الإعلان عن بدء أعمال الجلسة.ومن المقرر أن يلقي وزير التربية التعليم بيانه اليوم عن ما تم تنفيذة من قبل الوزارة طبقا لما ورد بيان الحكومة والمجهودات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة القادمة من عمر الحكومة أمام الجلسة العامة للمجلس.كما ستلقي رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بيانا عقب انتهاء الدكتور طارق شوقي من بيانه والرد على استفسارات النواب.