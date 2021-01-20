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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط ييبحث مع وزارة قطاع الأعمال إقامة مشروعات تنموية للمواطنين

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:23 ص
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، حمدى جويلي، مدير عام بنك مصر الفرع الرئيسي بالقاهرة، ووائل فؤاد محمد، ممثل وزارة قطاع الأعمال، لبحث سبل التعاون الممكنة بين المحافظة والبنك في مجال المشاركة المجتمعية ودفع جهود التنمية والمساهمة المجتمعية في مختلف المجالات لدعم كافة القطاعات الحيوية.
 
واستعرض المحافظ، سبل التعاون الممكنة بين المحافظة وبنك مصر في مجال المشاركة المجتمعية ودفع جهود التنمية والمساهمة المجتمعية في مختلف المجالات لدعم كافة القطاعات الحيوية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة مشيرًا الى ضرورة التعاون في إقامة مشروعات تنموية تخدم المواطنين خاصة في القرى والنجوع لتوفير مصدر رزق للمرأة المعلية والسيدات الريفيات فضلًا عن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل حقيقية للشباب. 

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية التنسيق والتعاون مع مختلف البنوك المصرفية لتوفير القروض لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة وبخاصة جهاز تنمية المشروعات وجهاز تشغيل الشباب بالمحافظة ومبادرة "مشروعك" بالمراكز والأحياء لدعم رجال الاعمال وصغار المستثمرين والشباب لإقامة المشروعات التنموية والخدمية لتيسير وصول الخدمة للمواطنين.‪ ‬

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