الدوائية أبرزها.. 0.84% ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية

أعلن الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء، ارتفاع الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) إلى 97.76% خلال شهر نوفمبر 2020 (أولـي) مقابل 96.94% خلال شهر أكتوبر 2020 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 0.84%.وبلغ الرقم القياسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 118.43% خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر 2020، حيث بلغ 110.69% بارتفاع قدره 7.00% وذلك بسبب زيادة الطلب على الدواء والمنظفات الصناعية والمطهرات نظرا لتداعيات جائحة كورونا.كما بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 191.40% خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر 2020، حيث بلغ 161.31% بارتفاع قدره 18.65% بسبب زيادة الطلب على الاملاح والمعادن وذلك بسبب الجائحة.وانخفض الرقـم القياسـي لصناعة المشروبات 102.77% خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر 2020، حيث بلغ 150.19% بانخفاض قدره 31.58% وذلك بسبب انخفاض الطلب مع دخول موسم الشتاء.كما انخفض الرقم القياسـي لصناعة فحم الكوك 27.74% خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر2020، حيث بلغ 34.91% بنسبة انخفاض قدرها 20.54% وذلك بسبب وجود نقص في المواد الأولية.