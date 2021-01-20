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مصر

الدوائية أبرزها.. 0.84% ارتفاع في الرقم القياسي للصناعات التحويلية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:23 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أعلن الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء، ارتفاع الرقم القيـاسي للـصناعـات التحويلية والاستخـراجية (بدون الزيت الخام والمنتجــات البترولية) إلى 97.76% خلال شهر نوفمبر 2020 (أولـي) مقابل 96.94% خلال شهر أكتوبر 2020 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 0.84%.

وبلغ الرقم القياسـي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 118.43% خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر 2020، حيث بلغ 110.69% بارتفاع قدره 7.00% وذلك بسبب زيادة الطلب على الدواء والمنظفات الصناعية والمطهرات نظرا لتداعيات جائحة كورونا.

كما بلـغ الرقـم القياسـي لصناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى 191.40% خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر 2020، حيث بلغ 161.31% بارتفاع قدره 18.65% بسبب زيادة الطلب على الاملاح والمعادن وذلك بسبب الجائحة.

وانخفض الرقـم القياسـي لصناعة المشروبات 102.77% خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر 2020، حيث بلغ 150.19% بانخفاض قدره 31.58% وذلك بسبب انخفاض الطلب مع دخول موسم الشتاء.

كما انخفض الرقم القياسـي لصناعة فحم الكوك 27.74% خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بشهر أكتوبر2020، حيث بلغ 34.91% بنسبة انخفاض قدرها 20.54% وذلك بسبب وجود نقص في المواد الأولية.

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