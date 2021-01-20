نيللي كريم تعود للتراجيديا بـ«طوق نجاة»

قررت النجمة نيللي كريم، بالاتفاق مع طاقم عمل مسلسلها الجديد "طوق نجاة" انطلاق التصوير بعد أسبوع من الآن، بعد انتهاء البروفات والمعاينات النهائية التي أجراها المخرج أحمد خالد.وعلمت "الدستور" أن العمل ينتمي إلى فئة الأعمال التراجيدية التي اشتهرت بها الفنانة خلال الفترة الماضية، من خلال رحلة للخروج من مشكلة ستقع فيها بطلة العمل وتسعى للخروج منها طوال الأحداث،ويقف كريم فهمي في بطولة العمل أمام نيللي كريم، بالإضافة إلى عدد كبير انضم للعمل ويجري الاتفاق مع باقي الأبطال ووقع على المشاركة خلال الساعات الماضية تارا عما، ومصطفى درويش، وعارفة عبد الرسول، وهشام إسماعيل، وحمزة العيلي.وعلى صعيد آخر انتهى المؤلف الشاب عمرو الدالين من كتابة نصف حلقات المسلسل الجديد وينتهي من الكتابة بالتوازي مع التصوير.