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مصر

«القومى للطفولة» يتقدم ببلاغ للنائب العام بشأن «تجريد رضيعة من ملابسها»

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:34 ص
الدكتورة سحر السنباطي
الدكتورة سحر السنباطي
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أكدت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر فيه أب يحمل طفلته الرضيعة ووضعها على الأرض بالطريق وتجريدها من ملابسها مهددًا بحرقها، موجهة على الفور بإحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب السيد المستشار النائب العام.

وأضافت السنباطي، في بيان، أنه فور رصد الواقعة بعد تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تم تسجيل البلاغ من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل 16000، وبمتابعة الواقعة والتحري عنها تم التواصل مع والدة الطفلة لتقديم الدعم اللازم، والتي أفادت بأن الطفلة لم تبلغ عامين، وأن والدها قام بهذا الفعل نتيجة لنشوب خلافات أسرية بينهما، وأنه ممتنع عن قيد الطفلة بسجلات المواليد واستخراج أوراق ثبوتية لها.

وأشارت السنباطي إلى أنه تم إبلاغ وحدة الحماية العامة بمحافظة الدقهلية لتقديم الدعم اللازم للطفلة ووالدتها، حيث تباشر اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الدقهلية واللجنة الفرعية بمركز ومدينة طلخا تقديم كل سبل الدعم للطفلة وتقديم تقريرها إلى النيابة العامة بشأن حالة الطفلة، مشيرة إلى أنه بعد إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام تمت إحالة الواقعة على الفور إلى نيابة استئناف المنصورة، حيث تباشر نيابة طلخا الجزئية تحقيقاتها في الواقعة.

وأكدت السنباطي أن هذه الواقعة تشكل تعريض الطفلة للخطر وتهديد حياتها وسلامتها وأمنها كما تتضمن واقعة هتك عرض للطفلة بتجريدها من ملابسها بالطريق العام، طبقًا للمادة 268 من قانون العقوبات، فضلا عما قد تشكله من جريمة شروع في قتل حال ثبوت قيامه بمحاولة إشعال النيران بها.

وناشدت السنباطي المواطنين بضرورة التواصل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة حال العلم بتعريض أي طفل للخطر من خلال آلياتنا، وهي خط نجدة الطفل 16000، والذي يعمل على مدار 24 ساعة، ومن خلال تطبيق الواتسآب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لافتة إلى أن ذلك التزام إنساني في المقام الأول، والتزام قانوني أيضا طبقا للمادة 98 من قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008.

كما ناشدت السنباطي رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تداول هذا الفيديو ووقف بثه حرصا على حقوق وكرامة الطفلة.

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