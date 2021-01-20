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اقتصاد

«الضرائب»: كبار ومتوسطى الممولين ملتزمون بتقديم إقراراتهم والسداد إلكترونيا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:38 ص
رضا عبد القادر
رضا عبد القادر
راندا التوني
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أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه مع بدء تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة بداية من أول يناير الحالي على الممولين بمراكز كبار ومتوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة، أصبح هؤلاء الممولون ملتزمين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا على البوابة الإلكترونية الجديدة www.eta.gov.eg، لافتًا إلى أنه لن يعتد بالإقرارات المقدمة لممولي هذه الثلاثة مراكز المقدمة على أي بوابة أخرى.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن طريقة السداد الإلكتروني على البوابة الإلكترونية الجديدة تختلف عن طريقة السداد الإلكتروني على المنظومة السابقة، موضحًا أن خطوات السداد الإلكتروني لممولي الثلاثة مراكز على البوابة الإلكترونية الجديدة تكون كالتالي بعد قيام الممول بهذه المراكز بتقديم إقراره الإلكتروني والنماذج على البوابة الإلكترونية الجديدة، يختار السداد الإلكتروني "مطالبة المدفوعات المرتبطة بالمنظومة".

ويختار نوع المدفوعة التي يريد دفعها وفقًا لأى نوع من الضرائب، وتظهر بعد ذلك الشاشة بها رقم المطالبة، فيقوم الممول بالتأكيد عليها، وهناك ثلاث طرق لسداد المدفوعة إلكترونيا وهى، الأولى من خلال بطاقة الائتمان ومتاحة بالمنظومة، والثانية من خلال منظومة CPS واشتراك الممول في تلك الخدمة، والثالثة من خلال أحد البنوك المصرية، والتي تعمل بالسداد الإلكتروني، حيث يحتفظ الممول برقم المطالبة التي ظهرت من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة للمصلحة، ويتوجه بها إلى البنك، حيث يتم استخدامها في عملية السداد الإلكتروني عن طريق البنك الخاص بالممول.

و شدد "عبد القادر" على أنه لن تعد الضريبة مسددة من قبل ممولي مراكز كبار ومتوسطي الممولين، ومركز كبار المهن الحرة دون استخدام هذه المطالبة، التي يحصل عليها الممول من خلال البوابة الإلكترونية الجديدة للمصلحة.

جدير بالذكر أنه بمجرد سداد المدفوعة بإحدى الثلاث طرق السابقة، تظهر المدفوعة في حساب الممول مباشرة لدى المصلحة نظرا لربط السداد بحساب التسوية.

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