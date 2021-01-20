الأمين العام لجامعة الدول العربية يُقدم التهنئة لرئيس البرلمان

استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بمكتبه، صباح اليوم الأربعاء، أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بحضور المستشار أحمد سعدالدين، ومحمد أبوالعينين، وكيلي البرلمان.وهنأ «أبوالغيط» المستشار حنفي جبالي، بانتخابه رئيسًا لمجلس النواب، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله لخدمة الوطن خاصة في تلك المرحلة التي تشهد فيها الدولة المصرية طفرة تنموية في كافة المجالات، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا على أهمية الدور الذى تقوم به الدبلوماسية البرلمانية العربية لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية.ومن جانبه، أعرب رئيس البرلمان، عن امتنانه للسيد الأمين العام لجامعة الدول العربية على هذا التقدير والتهنئة الرقيقة، مؤكدًا دعم المجلس لجهود جامعة الدول العربية لصون وحماية المصالح العربية القومية والدفاع عن القضايا العربية.وشدد على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لا تألو جهدًا في دعم القضايا والمواقف العربية على كافة الأصعدة.كما شهد اللقاء أيضًا؛ استعراضًا لمجمل تطورات الأوضاع في العالم العربي، في ظل التحديات الوجودية التى تواجه منطقتنا العربية، وهو الأمر الذى يستدعى تعزيز التضامن العربي المشترك صونًا للأمن القومي العربي.