بدء فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب

افتتح منذ قليل المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب.وبدأت فعاليات الجلسة بأداء النائبة نشوي حامد الشريف اليمين القانونية، نظرا لأنها لم تكن قد أدت القسم، وتمني رئيس المجلس التوفيق والسداد للنائبة في أدائها البرلماني.