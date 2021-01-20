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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لمتابعة سير العمل.. محافظ أسيوط يتفقد مشروع كوبري منقباد العلوي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:17 ص
جولة محافظ أسيوط
جولة محافظ أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء كوبرى منقباد العلوي بطريق (أسيوطالقاهرة) الزراعي، والذي يمر أعلى الترعة الإبراهيمية، ومزلقان السكة الحديد، ويخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بإجمالي طول 1600 متر وعرض 16.7 متر وذلك لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ في إطار خطة لمحافظة لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية التى يجرى تنفيذها بالمراكز والأحياء.

واستمع محافظ أسيوط، لشرح تفصيلي من المهندسين المشرفين على التنفيذ عن نسب تنفيذ المشروع والخطوات التي وصل إليها من دق للخوازيق وتنفيذ القواعد على جانبي الترعة الابراهيمية وبدء أعمال صب الخرسانة وسطح الكوبري مشددًا على الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بجميع مواقع العمل حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بالمشروع كما وجه بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لنهو الأعمال والحرص على تنفيذها بالجودة والدقة والمواصفات المقررة. 

وأكد محافظ أسيوط على أهمية مشروع كوبرى منقباد العلوي، والذى يعد نقلة نوعية في حركة النقل والمواصلات في المحافظة خاصة بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط لأنه سيقضي على التكدس والزحام المروري ويسهم في فك الاختناقات المرورية بمدخل القرية الذي يحدث على مدار اليوم ويزداد مع اغلاق مزلقان السكة الحديد حيث يمر الكوبري أعلى قضبان السكة الحديد والترعة الإبراهيمية ليخدم قرية منقباد والمناطق المجاورة بدلًا من عبور مزلقان السكة الحديد مما يساعد على سهولة التنقل بإجمالي طول 1600متر وعرض 16.7متر معلنًا تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام الانتهاء من أعمال التنفيذ.

ولفت إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري لتسهيل حركة النقل والانتقال.‪ 

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