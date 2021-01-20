النائبة نشوى الشريف تؤدي اليمين الدستورية لمجلس النواب

أدت النائبة نشوي حامد الشريف عضو مجلس النواب اليمين الدستورية، وقال رئيس المجلس، حنفي الجبالي، أن المادة 104 من من الدستور على يشترط أن يؤدى العضو أمام مجلس النواب، قبل أن يباشر عمله.ويكون نص اليمين "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، وقال رئيس المجلس أتمنى للنائبة التوفيق والسداد.