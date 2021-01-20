التحريات في سرقة المحلات بالسلام: 3 سرقوا بضائع بـ 60 ألف جنيه

أكدت التحريات الأمنية وكاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل الواقعة، قيام المتهمين "هـ.ع" مسجل في 3 قضايا سرقة بالإكراه، و"ج.ع"، "أ. م" عاطلين بسرقتهم المحلات التجارية ليلا.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المحلات التجارية ليلا بمدينة السلام، وتمكنوا من الاستيلاء على بضائع بمبلغ 60 ألف جنيه، وهاتفي محمول، وأجهزة لاب توب.كان قد ورد بلاغين لقسم شرطة السلام يفيد بقيام بسرقة محلين تجاريين، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.