أطباء شبين التعليمي بالمنوفية ينفذون مصابا بطعنة في القلب

استطاع فريق أطباء المستشفى التعليمي في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إنقاذ شاب يُدعى "كريم.ع.ا" المقيم بمدينةشبين الكوم، من الموت المُحقق عقب توقف عضلة القلب له جراء تعرضه لجرح نافذ جراء طعنة في القلب.وكان قد تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطار من مستشفى شبين الكوم التعليمى باستقبال شاب تعرض لطعنه في القلب إثر مشاجرة، والذي كادت أن تؤدي بحياته، وتم تحويله إلى المستشفى بشبين الكوم التعليمى.وأفاد مصدر طبي أن المستشفى جهزت غرفة عمليات بالطوارئ فى زمن قياسي، بمشاركة أطباء الجراحة والتخدير؛ لإحراء جراحة القلب، ودخل المريض غرفة العمليات على الفور عقب عمل استكشاف للقلب ووقف النزيف.