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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

شركة إيطالية تستثمر 16 مليار يورو في الطاقة المتجددة بحلول 2030

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:14 ص
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وكالات
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قالت إيه.2.إيه، أكبر شركة إيطالية للمرافق، إنها ستستثمر 16 مليار يورو (19.45 مليار دولار) بحلول 2030 للتركيز على مشاريع الاقتصاد الدائري والتحول في قطاع الطاقة، بهدف خفض انبعاثات الكربون.

وأضافت الشركة مساء أمس الثلاثاء أنه بموجب خطتها الجديدة لعشر سنوات، فإن المرافق التي مقراتها في بريشيا وميلانو ستضاعف قدراتها للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها لتبلغ 5.7 جيجاوات بنهاية الفترة "بفضل استثمارات واستحواذات تزيد عن أربعة مليارات يورو".

وتتوقع المجموعة أن تزيد الأرباح التشغيلية أكثر من مثليها إلى 2.5 مليار يورو بنهاية السنوات العشر وأن يرتفع صافي الربح بمتوسط أكثر من ثمانية بالمئة سنويا.

ومن المتوقع أن تزيد توزيعات الأرباح سنويا إلى متوسط لا يقل عن ثلاثة بالمئة.

وأضافت المجموعة أنها تخطط في السنوات العشر القادمة لتعيين ستة آلاف موظف جديدة.

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