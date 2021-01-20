«التايمز»: بايدن سيتخذ موقفًا أكثر تشددًا ضد أردوغان بسبب «S400»

قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يختبر صبر الولايات المتحدة، بإعلانه إجراء مباحثات مع روسيا هذا الشهر لشراء دفعة جديدة من نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400، مشيرة إلى أن تلك الخطوة من شأنها "إلحاق المزيد من الأضرار بالعلاقات بين تركيا من جهة والولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي، الناتو، من جهة أخرى".وأضافت الصحيفة البريطانية أن صفقة "S-400" الروسية تسببت في حدوث شقاق كبير بين أنقرة وواشنطن، إذ استبعدت الأخيرة تركيا من برنامج الطائرات الأمريكية المقاتلة المتطورة "F-35"، التي تقوم بتصنيعها وتسليمها لتكون الجيل المقبل من الطائرات المقاتلة للناتو، متوقعة أن يكون لإدارة بايدن موقف متشدد بشكل أكبر ضد تركيا، مما كان عليه الوضع في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الذي دعم أردوغان كثيرًا.وتابعت " التايمز": فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وكالة المشتريات الدفاعية التركية، بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام هذا القانون ضد عضو زميل في حلف الناتو"، لافتة إلى أن سياسة أردوغان تمثل مخاوف أمنية بالنسبة للناتو، بسبب وجود العتاد العسكري الروسي، والعسكريين الروس، ونوهت إلى إنه بالرغم من أن أردوغان كان قد ألمح خلال الأسابيع الأخيرة الماضية إلى أنه يريد تخفيف حدة التوترات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا لا أنه شدد على نيته في عدم التراجع عن سياسته بشراء معدات عسكرية من روسيا.ولفتت إلى أن الصفقة الأولى والتي كانت بقيمة 2.5 مليار دولار والتي قامت من خلالها تركيا بشراء معدات عسكرية روسية تم إبرامها في 2019، ووصلت إلى أنقرة وتمت تجربتها بالفعل، ولكن لم يتم نشر نظام الدفاع الصاروخي الروسي "S-400" حتى الآن، قبل أن تعلن تركيا الأسبوع الماضي أنه جاهز للتشغيل.