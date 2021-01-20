«الكمامة» تُسقط أكثر من 16 ألف شخص في قبضة الأمن خلال 24 ساعة

ضبطت الأجهزة الأمنية، 16283 شخصًا؛ لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 16102 شخص، واتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لـ181 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة، خلال 24 ساعة.وتحرير 638 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 212 قضية فى مجال منع تداول الشيشة، بإجمالي مضبوطات 1176 شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.