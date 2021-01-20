روسيا تدرس وثائق لقاح ثالث ضد كورونا لتسجيله رسميًا

قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن الوزارة استلمت الوثائق لتسجيل لقاح ثالث ضد فيروس كورونا، تم تصميمه في مركز "تشوماكوف" التابع لأكاديمية العلوم الروسية.وأضاف الوزير - في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية اليوم أنه بهذا الشكل، بات يوجد في روسيا لقاحات، تم تصميمها باستخدام ثلاثة تكنولوجيات مختلفة، وهذا يعد مساهمة كبيرة في الانتصار على وباء كوفيد-19.وفي أغسطس من العام الماضي، تم في روسيا تسجيل أول لقاح مضاد لفيروس كورونا في العالم، لقاح "سبوتنيك V" الذي تم تصميمه وإنتاجه في مركز "جاماليا" الروسي.في وقت لاحق من العام الماضي، تم تسجيل لقاح"إيبي فاك كورونا" المضاد لفيروس كورونا، وهو من إنتاج مركز "فيكتور" التابع للهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور".ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، يتميز اللقاحان المذكوران، بقدر عال من الأمان والفعالية، ويتم استخدامهما في عمليات التطعيم الجارية في روسيا.