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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فوج» تصدر نسخة جديدة من عددها حول كامالا هاريس

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:00 ص
كامالا هاريس
كامالا هاريس
وكالات
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ستصدر مجلة "فوج" التي واجهت انتقادات بسبب صورة لكامالا هاريس تصدرت غلافها لشهر فبراير، نسخة جديدة من هذا العدد مع صورة مختلفة "تليق" أكثر بنائبة رئيس الولايات المتحدة المقبلة.

وأعلن ناطق باسم مجموعة "كوندي ناست" التي تملك مجلة فوغ الثلاثاء "تقديرا للاهتمام الكبير بالغلاف عبر الإنترنت وللاحتفال بهذه اللحظة التاريخية، سنصدر نسخا محدودة من العدد الخاص بتنصيب" رئيس الولايات المتحدة.

وكانت المجلة واجهت الأسبوع الماضي سيلا من الانتقادات إذ اعتبرت صورة كامالا هاريس التي ظهرت على غلاف العدد المقرر لفبراير في حذاء رياضي، "غير رسمية للغاية". وهذا العدد مقرر للتزامن مع حفل تنصيب الثنائي الديموقراطي جو بايدن وكامالا هاريس، رئيسا للولايات المتحدة مع نائبته.

تم استبدال الصورة بأخرى اكثر كلاسيكية تظهر كامالا هاريس مرتدية بذلة زرقاء وهي مكتوفة الأيدي مع خلفية بألوان هادئة. لكن الصورتين اللتين التقطهما المصور الأسود تايلر ميتشل ستظهران معا على النسخة الالكترونية للمجلة.

واتهم البعض المجلة بانها أرادت "تبييض" لون بشرة أول امرأة سوداء تصل الى منصب نائب رئيس الولايات المتحدة.

وهذه الانتقادات أرغمت آنا وينتور مديرة المجلة التي سبق أن كانت موضع جدل عند اندلاع التظاهرات المناهضة لعدم المساواة العرقية في 2020، للدفاع عن خيارها الثلاثاء الماضي.

وأكدت أنه لم يكن لديها "ابدا النية وبأي شكل كان في التقليل من أهمية الانتصار الرائع لنائبة الرئيس المنتخبة".

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