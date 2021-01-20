«الرعاية الصحية»: نسعى للتحول لأول هيئة حكومية رقمية ذكية

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، حرص الهيئة على التطوير والارتقاء المستمر بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل للوصول بالهيئة لأن تُصبِّح أول هيئة حكومية رقمية ذكية تتواكب مع أحدث المعايير في النظم الصحية العالمية، وبما يضمن رقمنة القطاع الطبي وإعداد كوادر بشرية تواكب التطور العلمي والتكنولوجي في تيسير تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين بسهولة.وأشار الدكتور أحمد السبكى في تصريحات صحفية، إلى أن الهيئة تعمل على تحقيق رؤية وإستراتيجية مصر 2030، والتي ترتكز على تنفيذ مشروعات قدرات التحول الرقمي وتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز وفقًا لتوجهات القيادة السياسية.