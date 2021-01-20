بايدن ونائبته يشاركان في تأبين ضحايا كورونا بواشنطن

نشر الرئيس الامريكي جو بايدن، عبر حسابه بموقع "إنستجرام" صورا تجمعه مع زوجته، ونائبته كامالا هاريس وزوجها، أمام النصب التذكاري تقديرا لضحايا فيروس كورونا في واشنطن.وقال بايدن من أمام النصب التذكاري: "في واشنطن العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد، اجتمعنا معًا لتكريم أكثر من 400 ألف أمريكي فقدناهم بسبب كورونا.. لقد اختبرنا العام الماضي بطرق لا يمكن تصورها، ولكن حان الوقت الآن للشفاء والتغلب معًا".ويؤدي جو بايدن اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.