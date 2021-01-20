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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 3.48 مليون حالة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:10 ص
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
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وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 3.48 مليون حالة إصابة حتى الساعة 07:30 من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت لندن، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقًا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 91 ألفًا و643 حالة، وأشارت البيانات إلى تعافي 8363 شخصًا من مرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا.

وسجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 50 أسبوعًا.

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