بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 3.48 مليون حالة

وصل إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 3.48 مليون حالة إصابة حتى الساعة 07:30 من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت لندن، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.ووفقًا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 91 ألفًا و643 حالة، وأشارت البيانات إلى تعافي 8363 شخصًا من مرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا.وسجلت المملكة المتحدة أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 50 أسبوعًا.