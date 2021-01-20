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الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

روسيا تخفض استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية بـ19%

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:57 ص
الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
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خفضت روسيا استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية في شهر نوفمبر من العام الماضي 2020 بنسبة 19.2 بالمائة، إلى 4.968 مليار دولار.

وذكرت بيانات لوزارة الخزانة الأمريكية، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الأربعاء بأن السندات قصيرة الأجل في المحفظة الروسية بلغت 3.4 مليار دولار، والسندات طويلة الأجل بلغت 1.568 مليار دولار.

ولا تعد روسيا من بين أكبر حاملي الديون للولايات المتحدة، فقد بدأ استثماراتها البالغة 96 مليار دولار في السابق تنخفض بشكل حاد في عام 2018.

ولا تزال اليابان في المرتبة الأولى في قائمة أكبر حاملي الديون الأمريكية، حيث انخفضت استثماراتها في شهر بمقدار 9 مليارات دولار إلى 1.26 تريليون دولار.

وتأتي الصين في المرتبة الثانية بمبلغ 1.063 تريليون دولار (بزيادة قدرها 9 مليارات دولار)، تليها بريطانيا (420.3 مليار دولار)، والتي خفضت حجم السندات في ميزانيتها العمومية بمقدار 22.5 مليار دولار.

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