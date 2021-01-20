الفلبين تدرس فتح المزيد من مراكز الاقتراع لانتخابات 2022

تدرس الفلبين فتح المزيد من مراكز الاقتراع من أجل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وذلك لتفادي ازدحام الناخبين أمام اللجان الانتخابية كإجراء وقائي ضد جائحة كورونا.ونقلت وكالة "بلومبرج للأنباء عن جيمس خيمينيز، المتحدث باسم لجنة الانتخابات، قوله في جلسة بمجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، إنه من المحتمل أيضًا السماح بتصويت مبكر لكبار السن وغيرهم من المعرضين لخطر أكبر للإصابة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا.وتفضل لجنة الانتخابات كذلك تمديد ساعات الاقتراع على زيادة عدد أيام الانتخابات، بسبب "الكثير من القلق بشأن ما يحدث في الليل".وتستعد الفلبين- التي تعاني من ثاني أسوأ تفشي للفيروس في جنوب شرق آسيا- للانتخابات وسط حملة لتعديل الدستور تثير مخاوف بشأن تمديد السياسيين لفتراتهم في مناصبهم.