رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الرعاية الصحية» تكشف خدمات الجيل الثالث لمنتفعي التأمين الصحي الشامل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:21 ص
الدكتور احمد السبكي
الدكتور احمد السبكي
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
نشرت الهيئة العامة للرعاية الصحية فيديوجراف يوضح التطور التكنولوجي في تقديم الخدمة الطبية بوحدات الجيل الثالث من مستويات الرعاية الصحية التي سيتم تطبيقها بالمراكز والوحدات التابعة للهيئة خاصة في محافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل قريبًا.

وبحسب الفيديوجراف، الذي بثتة الهيئة العامة للرعاية الصحية على صفحتها على فيسبوك، فإن خدمات الجيل الثالث الطبية سيتم تطبيقها بالمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة والتي تدعم تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، إلى أن خدمات الجيل الثالث تدعم التشخيص والعلاج عن بُعد للمنتفعين بالمنظومة الجديدة من خلال التطبيقات الحديثة ونظام الفيديو، كما تدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقي الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأي المتطورة Feedback Machine، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الواي فاي لكافة المواطنين المترددين على المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وتابعت الهيئة: "تدعم خدمات الجيل الثالث إمكانية التحديث التلقائي لنظام المواليد والوفيات وحذف وإضافة أفراد من الأسرة، بالإضافة إلى دعم نظام الربط على الخرائط الصحية بالمحافظات، والعمل بتقنية الذكاء الإصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات".اضغط هنا


موضوعات متعلقة

تفاصيل حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء

الصحة: انخفاض ملحوظ في أعداد تردد حالات كورونا على المستشفيات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 20-1-2021

كيفية الاستعلام عن معاش المعلمين دفعة يناير 2021

الصور

image description

محافظ أسيوط ييبحث مع وزارة قطاع الأعمال إقامة مشروعات تنموية للمواطنين

image description

لمتابعة سير العمل.. محافظ أسيوط يتفقد مشروع كوبري منقباد العلوي

image description

فنان يحول أكشاك الكهرباء إلى لوحات بدمياط

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع دمياط (صور)

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

«إيه ده؟».. فيديو لعروس حامل يشعل مواقع التواصل

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

علماء صينيون يطورون علاجًا جينيًا يمكنه تأخير الشيخوخة

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين