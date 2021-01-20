«الرعاية الصحية» تكشف خدمات الجيل الثالث لمنتفعي التأمين الصحي الشامل
الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:21 ص
سارة سعودى - فاتن خديويطباعة
نشرت الهيئة العامة للرعاية الصحية فيديوجراف يوضح التطور التكنولوجي في تقديم الخدمة الطبية بوحدات الجيل الثالث من مستويات الرعاية الصحية التي سيتم تطبيقها بالمراكز والوحدات التابعة للهيئة خاصة في محافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل قريبًا.
وبحسب الفيديوجراف، الذي بثتة الهيئة العامة للرعاية الصحية على صفحتها على فيسبوك، فإن خدمات الجيل الثالث الطبية سيتم تطبيقها بالمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة والتي تدعم تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، إلى أن خدمات الجيل الثالث تدعم التشخيص والعلاج عن بُعد للمنتفعين بالمنظومة الجديدة من خلال التطبيقات الحديثة ونظام الفيديو، كما تدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقي الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأي المتطورة Feedback Machine، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الواي فاي لكافة المواطنين المترددين على المنشآت الصحية التابعة للهيئة.
وتابعت الهيئة: "تدعم خدمات الجيل الثالث إمكانية التحديث التلقائي لنظام المواليد والوفيات وحذف وإضافة أفراد من الأسرة، بالإضافة إلى دعم نظام الربط على الخرائط الصحية بالمحافظات، والعمل بتقنية الذكاء الإصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات".اضغط هنا
وبحسب الفيديوجراف، الذي بثتة الهيئة العامة للرعاية الصحية على صفحتها على فيسبوك، فإن خدمات الجيل الثالث الطبية سيتم تطبيقها بالمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة والتي تدعم تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، إلى أن خدمات الجيل الثالث تدعم التشخيص والعلاج عن بُعد للمنتفعين بالمنظومة الجديدة من خلال التطبيقات الحديثة ونظام الفيديو، كما تدعم تطبيقات تقييم الأطقم الطبية والإدارية من خلال متلقي الخدمة بواسطة ماكينات استطلاع الرأي المتطورة Feedback Machine، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الواي فاي لكافة المواطنين المترددين على المنشآت الصحية التابعة للهيئة.
وتابعت الهيئة: "تدعم خدمات الجيل الثالث إمكانية التحديث التلقائي لنظام المواليد والوفيات وحذف وإضافة أفراد من الأسرة، بالإضافة إلى دعم نظام الربط على الخرائط الصحية بالمحافظات، والعمل بتقنية الذكاء الإصطناعي في تحليل البيانات والمؤشرات".اضغط هنا