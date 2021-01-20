رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 يناير 2021 الموافق 07 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كينيا تسعى لإقناع الصين بتوسيع نطاق صادراتها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:12 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أعلنت كينيا عن أنها تسعى حاليًا من أجل إقناع الصين بالعمل لتوسيع نطاق الصادرات الكينية من منتجات محاصيل البساتين إلى الصين.

وأوضحت بيتى مينا سكرتيرة مجلس الوزراء بوزارة التصنيع والتجارة الكينية إن كينيا حريصة على تنويع أسواقها لأن معظم منتجاتها تباع حاليًا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وأضافت قائلة "إننا نتواصل مع الصين لإقناعها بذلك وطمأنتها بأننا نلتزم بالإجراءات الصحية المطلوبة للتمكن من تصدير المزيد من منتجاتنا إلى الصين"، لافتة إلى أنه ليس بالإمكان إدخال منتجات "الأفوكادو" الطازجة على سبيل المثال إلى الأسواق الصينية، وأن ذلك أدى إلى خفض حجم هذه المنتجات التي يمكن وصولها إلى الصين، في حين أن كينيا تصدر حاليًا الزهور الطازجة ومنتجات الأفوكادو المجمدة إلى الصين.

وأشارت المسئولة الحكومية الكينية إلى أن كينيا تبحث أيضًا عن أسواق أخرى لمنتجاتها من محاصيل البساتين في دول مثل روسيا واليابان وكوريا الجنوبية والشرق الأوسط.

موضوعات متعلقة

كيفية الاستعلام عن معاش المعلمين دفعة يناير 2021

المتهمة بحرق ضرتها في أطفيح: «عايشين في شقة واحدة وبغير منها»

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

تفاصيل حركة التنقلات الجديدة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء

الصور

image description

محافظ أسيوط ييبحث مع وزارة قطاع الأعمال إقامة مشروعات تنموية للمواطنين

image description

لمتابعة سير العمل.. محافظ أسيوط يتفقد مشروع كوبري منقباد العلوي

image description

فنان يحول أكشاك الكهرباء إلى لوحات بدمياط

image description

حملات لكسح مياه الأمطار في شوارع دمياط (صور)

image description

100 مليون جنيه لتطوير مستشفى فارسكور بدمياط

الأكثر قراءة

أول تعليق من وزير التعليم على إقامة الامتحانات بعد 20 فبراير

حاول حرقها.. القبض على الأب المتهم بتعرية رضيعة بالدقهلية

مفاجأة جديدة فى واقعة الحلوى الجنسية.. «مصطفى» وراء تسريب صور حفل نادي الجزيرة

عقوبة جديدة من الجبلاية فى انتظار الزمالك

إنفوجراف

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

image description

إسرائيل تدفع بتصاريح بناء للفلسطينيين.. تعاطف حقيقى أم تهدئة؟

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

هل الكثير من المال يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تجيب

وصول إمدادات أكسجين من فنزويلا لماناوس البرازيلية

الهند ترسل لقاحات لكورونا إلى 6 دول مجاورة

اليوم.. انطلاق منافسات الدور الرئيسي وكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد

أيام زمان

«رفض الزيارة بسبب مباراة» حكايات سعيد صالح فى السجن

«نسى أنى بمر بظروف صحية» حكاية غضب بليغ حمدى من حليم

«لو أملك سلطة لحاكمتهم».. لماذا هاجم النابلسي الرحبانية بسبب فيروز؟

حكاية الفيلم الذي اقترض بسببه فريد الأطرش لإنتاجه

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. هبة السماء للأقباط
منى رجب
بطولة كرة اليد الدولية وبطولات أخرى أيضًا فى بلادنا
ثروت الخرباوي
منهج الإرهابية فى تشويه عبدالناصر
ماجد حبته
رعب ليلة التنصيب
المزيد

الثقافة

تحت الطبع.. الترجمة الإيطالية لرواية «يوم الدين»

محاضرات ثقافية متنوعة بثقافة الأقصر

«الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطن».. محاضرة بثقافة القليوبية

أنشطة ثقافية وفنية لذوي الاحتياجات بثقافة أحمد بهاء الدين