كينيا تسعى لإقناع الصين بتوسيع نطاق صادراتها

أعلنت كينيا عن أنها تسعى حاليًا من أجل إقناع الصين بالعمل لتوسيع نطاق الصادرات الكينية من منتجات محاصيل البساتين إلى الصين.وأوضحت بيتى مينا سكرتيرة مجلس الوزراء بوزارة التصنيع والتجارة الكينية إن كينيا حريصة على تنويع أسواقها لأن معظم منتجاتها تباع حاليًا في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.وأضافت قائلة "إننا نتواصل مع الصين لإقناعها بذلك وطمأنتها بأننا نلتزم بالإجراءات الصحية المطلوبة للتمكن من تصدير المزيد من منتجاتنا إلى الصين"، لافتة إلى أنه ليس بالإمكان إدخال منتجات "الأفوكادو" الطازجة على سبيل المثال إلى الأسواق الصينية، وأن ذلك أدى إلى خفض حجم هذه المنتجات التي يمكن وصولها إلى الصين، في حين أن كينيا تصدر حاليًا الزهور الطازجة ومنتجات الأفوكادو المجمدة إلى الصين.وأشارت المسئولة الحكومية الكينية إلى أن كينيا تبحث أيضًا عن أسواق أخرى لمنتجاتها من محاصيل البساتين في دول مثل روسيا واليابان وكوريا الجنوبية والشرق الأوسط.